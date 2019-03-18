Интрига до финиша. Состав плей-офф определится в последний день

Источник: Спорт-Экспресс

Матчи предпоследнего тура чемпионата России по волейболу как среди мужчин, так и среди женщин не дали ответа на вопрос о полном составе участников плей-офф. Интрига сохранится до последнего тура. Осталось узнать, кто займет восьмые места в регулярном чемпионате и практически гарантирует себе вылет в первом раунде.

«Урал» сделал шаг навстречу «Зениту»

В мужском чемпионате на восьмое место вышел уфимский «Урал». Команда Константина Сиденко ведет борьбу за последнюю путевку в плей-офф с «Газпром-Югрой» и сейчас в этой борьбе идет впереди. Уфимцы добыли необходимую победу в Москве, в красивом матче в пяти партиях обыграв «Динамо».

Динамовцам в регулярном чемпионате уже давно не подняться выше седьмого места, но и ниже они тоже не опустятся, так что мотивация у команд была разной. При этом бело-голубым еще нужно было держать в уме ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Любе Чивитановой».

В таком матче, где две команды решали совершенно разные задачи, все решилось на тай-брейке. Причем ключевой стала ошибка капитана «Динамо» Юрия Бережко, после атаки которого мяч попал в сетку. «Урал» одержал десятую победу, и в последнем туре на своей площадке примет «Кузбасс», вторую команду по итогам регулярки.

«Газпром-Югра» играла в Санкт-Петербурге и потерпела поражение от «Зенита» в трех сетах. Питерцам такой результат гарантировал третье место, а вот команде из Сургута теперь даже возможная гостевая победа в последнем туре над московским «Динамо» не гарантирует попадание в восьмерку, так как многое зависит от результата матча с участием их прямых конкурентов.

Перед заключительным туром уже не точно не изменится положение первых четырех команд, которыми стали «Зенит» (Казань), «Кузбасс», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Факел». Причем команда из Нового Уренгоя могла бы претендовать и на третье место, но совершенно неожиданно проиграла в Нижневартовске одному из аутсайдеров «Югре-Самотлору».

Пятое и шестое места распределят между собой «Белогорье» и «Локомотив». Шансы белгородцев выше, поскольку они играют дома с «Новой», а железнодорожники отправятся в гости к «Факелу». Перед заключительным туром можно назвать пока только одну пару плей-офф: «Кузбасс» сыграет с «Динамо». Остальные три пары определятся по завершении регулярного чемпионата.

Три претендента на одно место

Интрига сохраняется и в женском чемпионате. На последнюю путевку в плей-офф по-прежнему претендуют три команды — «Сахалин», который и занимает пока восьмое место, а также «Ленинградка» и «Минчанка». Все три команды в предпоследнем туре проиграли.

В заключительных матчах «Минчанка» дома сыграет с «Протоном», который до этого уступил во всех встречах, «Сахалин» отправится в гости в Одинцово к местному «Заречью», а «Ленинградка» дома сыграет с «Енисеем». С одной стороны, команды из Красноярска и Одинцова уже давно обеспечили себе места в восьмерке, с другой — они ведут борьбу за то, чтобы финишировать как можно выше и сыграть в первом круге плей-офф с «Уралочкой», а не с динамовками из Москвы или Казани, или с калининградским «Локомотивом».

Как и в мужском чемпионате, первая четверка определена, но кто станет по итогам регулярки первым, в последнем туре ответит очный матч лидеров: московское «Динамо» примет на своей площадке «Локомотив». Победа гарантирует любой из команд первую строчку и преимущество своей площадки во всех стадиях плей-офф.

Казанское «Динамо» и «Уралочка» заняли третье и четвертое места и ждут своих соперников.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига

Мужчины, 25-й тур

«Кузбасс» — «Нова» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:14)

«Югра-Самотлор» — «Факел» — 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10)

«Динамо» — «Урал» — 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15)

«Белогорье» — «Локомотив» — 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9)

«Зенит» (Казань) — «Енисей» — 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:17, 25:23, 28:26)

«Ярославич» — «Динамо-ЛО» — 1:3 (21:25, 27:25, 18:25, 19:25).

Положение команд (победы — очки): «Зенит» (Казань) — 24 (71), «Кузбасс» — 21 (61), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19 (56), «Факел» — 18 (53), «Белогорье» — 17 (50), «Локомотив» — 16 (49), «Динамо» — 12 (37), «Урал» — 10 (27), «Газпром-Югра» — 9 (30), «Енисей» — 8 (27), «Нова» — 8 (26), «Динамо-ЛО» — 8 (23), «Югра-Самотлор» — 4 (10), «Ярославич» — 1 (5).

Женщины, 21-й тур

«Енисей» — «Сахалин» — 3:0 (25:14, 25:15, 25:23)

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Казань) — 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 17:25)

«Протон» — «Заречье-Одинцово» — 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 22:25)

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 21:25, 18:25)

«Локомотив» — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:20)

«Ленинградка» — «Уралочка» — 1:3 (12:25, 25:20, 23:25, 14:25).