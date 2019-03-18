Интрига до финиша. Состав плей-офф определится в последний день
В чемпионате России по волейболу осталось сыграть один тур.
В чемпионате России по волейболу осталось сыграть один тур.
Матчи предпоследнего тура чемпионата России по волейболу как среди мужчин, так и среди женщин не дали ответа на вопрос о полном составе участников
В мужском чемпионате на восьмое место вышел уфимский «Урал». Команда Константина Сиденко ведет борьбу за последнюю путевку в
Динамовцам в регулярном чемпионате уже давно не подняться выше седьмого места, но и ниже они тоже не опустятся, так что мотивация у команд была разной. При этом
В таком матче, где две команды решали совершенно разные задачи, все решилось на
«Газпром-Югра» играла в
Перед заключительным туром уже не точно не изменится положение первых четырех команд, которыми стали «Зенит» (Казань), «Кузбасс», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Факел». Причем команда из Нового Уренгоя могла бы претендовать и на третье место, но совершенно неожиданно проиграла в Нижневартовске одному из аутсайдеров «Югре-Самотлору».
Пятое и шестое места распределят между собой «Белогорье» и «Локомотив». Шансы белгородцев выше, поскольку они играют дома с «Новой», а железнодорожники отправятся в гости к «Факелу». Перед заключительным туром можно назвать пока только одну пару плей-офф: «Кузбасс» сыграет с «Динамо». Остальные три пары определятся по завершении регулярного чемпионата.
Интрига сохраняется и в женском чемпионате. На последнюю путевку в
В заключительных матчах «Минчанка» дома сыграет с «Протоном», который до этого уступил во всех встречах, «Сахалин» отправится в гости в Одинцово к местному «Заречью», а «Ленинградка» дома сыграет с «Енисеем». С одной стороны, команды из Красноярска и Одинцова уже давно обеспечили себе места в восьмерке, с другой — они ведут борьбу за то, чтобы финишировать как можно выше и сыграть в первом круге
Как и в мужском чемпионате, первая четверка определена, но кто станет по итогам регулярки первым, в последнем туре ответит очный матч лидеров: московское «Динамо» примет на своей площадке «Локомотив». Победа гарантирует любой из команд первую строчку и преимущество своей площадки во всех стадиях
Казанское «Динамо» и «Уралочка» заняли третье и четвертое места и ждут своих соперников.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига
Мужчины, 25-й тур
«Кузбасс» — «Нова» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:14)
«Югра-Самотлор» — «Факел» — 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10)
«Динамо» — «Урал» — 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15)
«Белогорье» — «Локомотив» — 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9)
«Зенит» (Казань) — «Енисей» — 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:17, 25:23, 28:26)
«Ярославич» — «Динамо-ЛО» — 1:3 (21:25, 27:25, 18:25, 19:25).
Положение команд (победы — очки): «Зенит» (Казань) — 24 (71), «Кузбасс» — 21 (61), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 19 (56), «Факел» — 18 (53), «Белогорье» — 17 (50), «Локомотив» — 16 (49), «Динамо» — 12 (37), «Урал» — 10 (27), «Газпром-Югра» — 9 (30), «Енисей» — 8 (27), «Нова» — 8 (26), «Динамо-ЛО» — 8 (23), «Югра-Самотлор» — 4 (10), «Ярославич» — 1 (5).
Женщины, 21-й тур
«Енисей» — «Сахалин» — 3:0 (25:14, 25:15, 25:23)
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Казань) — 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 17:25)
«Протон» — «Заречье-Одинцово» — 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 22:25)
«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 21:25, 18:25)
«Локомотив» — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:20)
«Ленинградка» — «Уралочка» — 1:3 (12:25, 25:20, 23:25, 14:25).
Положение команд (победы — очки): «Динамо» (Москва) — 19 (56), «Локомотив» — 19 (56), «Динамо» (Казань) — 18 (52), «Уралочка» — 15 (44), «Динамо» (Краснодар) — 12 (33), «Енисей» — 11 (35), «Заречье-Одинцово» — 11 (31), «Сахалин» — 7 (21), «Ленинградка» — 6 (22), «Минчанка» — 6 (19), «Динамо-Метар» — 2 (5), «Протон» — 0 (3).