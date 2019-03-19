Казанский «Зенит» вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 19 марта. Казанский волейбольный клуб «Зенит» стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.
ТАСС, 19 марта. Казанский волейбольный клуб «Зенит» стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.
Во вторник на своей площадке российская команда играла против польского «Гданьска». Для определения участника полуфинала потребовалось провести дополнительный сет, так как команды обменялись победами со счетом 3−2. В решающей партии сильнее оказался «Зенит» — 15:12.
«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов, всего команда выигрывала турнир шесть раз. В полуфинале казанцы встретятся с победителем противостояния между французским «Шомоном» и итальянской «Перуджей».