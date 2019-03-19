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22:53 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 19 марта. Казанский волейбольный клуб «Зенит» стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник на своей площадке российская команда играла против польского «Гданьска». Для определения участника полуфинала потребовалось провести дополнительный сет, так как команды обменялись победами со счетом 3−2. В решающей партии сильнее оказался «Зенит» — 15:12.

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов, всего команда выигрывала турнир шесть раз. В полуфинале казанцы встретятся с победителем противостояния между французским «Шомоном» и итальянской «Перуджей».

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