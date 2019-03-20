Названы кандидаты в мужскую сборную России по волейболу на сезон-2019/20

Сборной предстоит выступить в Лиге Наций, домашнем мировом олимпийском отборочном турнире, финальном турнире чемпионата Европы и Кубке мира.
Кандидаты в мужскую сборную России по волейболу
Александр Бутько (1986 г.р., Зенит-Казань)
Игорь Кобзарь (1991, Кузбасс, Кемерово)
Дмитрий Ковалев (1991, Урал, Уфа)
Павел Панков (1995, Зенит, Санкт-Петербург)
Роман Порошин (1995, Белогорье, Белгород).
Константин Бакун (1985, Локомотив, Новосибирск)
Максим Жигалов (1989, Радом, Польша)
Денис Земченок (1987, Белогорье)
Кирилл Клец (1998, Хипо Тироль Унтерхахинг, Германия)
Максим Михайлов (1988, Зенит-Казань)
Виктор Полетаев (1995, Кузбасс)
Романас Шкулявичус (1992, Динамо, Москва).
Андрей Ананьев (1992, Факел, Новый Уренгой)
Илья Власов (1995, Динамо М)
Артём Вольвич (1990, Зенит-Казань)
Александр Гуцалюк (1988, Белогорье)
Ильяс Куркаев (1994, Локомотив Нс)
Дмитрий Мусэрский (1988, Сантори Санбердз, Осака, Япония)
Алексей Сафонов (198, Зенит СПб)
Инал Тавасиев (1989, Кузбасс)
Игорь Филиппов (1991, Урал)
Дмитрий Щербинин (1989, Динамо М)
Иван Яковлев (1995, Факел).
Бережко Юрий (1984, Динамо М)
Денис Бирюков (1988, Динамо-ЛО, Ленинградская область)
Денис Богдан (1996, Факел)
Дмитрий Волков (1995, Факел)
Фёдор Воронков (1995, Нова, Новокуйбышевск)
Антон Карпухов (1988, Кузбасс)
Егор Клюка (1995, Факел)
Ярослав Подлесных (1994, Кузбасс)
Антон Семышев (1997, Белогорье)
Евгений Сивожелез (1986, Зенит СПб)
Кирилл Урсов (1995, Газпром-Югра, Сургут)
Егор Феоктистов (1993, Урал).
Евгений Андреев (1995, Газпром-Югра)
Валентин Голубев (1992, Белогорье)
Алексей Кабешов (1991, Динамо М)
Роман Мартынюк (1987, Локомотив Нс).