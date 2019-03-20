Названы кандидаты в мужскую сборную России по волейболу на сезон-2019/20

Названы кандидаты в мужскую сборную России по волейболу на сезон-2019/20

В офисе Всероссийской федерации волейбола состоялось совещание по формированию списка кандидатов в мужскую национальную сборную по программе подготовки команды к официальным соревнованиям сезона-2019.