Волейболистки московского «Динамо» выбыли из Лиги чемпионов
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» уступили турецкому «Вакыфбанку» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и завершили выступление в турнире.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» уступили турецкому «Вакыфбанку» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и завершили выступление в турнире.
Встреча, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:16, 25:8) в пользу хозяев. В первой игре «Динамо» победило — 3−2.