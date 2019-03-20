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21:07 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» выбыли из Лиги чемпионов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» уступили турецкому «Вакыфбанку» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и завершили выступление в турнире.

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Встреча, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:16, 25:8) в пользу хозяев. В первой игре «Динамо» победило — 3−2.

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