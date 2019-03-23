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17:53 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Краснодар»

КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в матче заключительного тура чемпионата России.

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Источник: Р-Спорт

Матч в Казани завершился со счётом 3−0 (27:25, 25:13, 27:25) в пользу хозяек площадки. Казанское «Динамо» завершило чемпионат на третьем месте с 19 победами в 22 играх. Его соперник по первому раунду плей-офф определится позднее. Им может стать краснодарское «Динамо».

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