Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Краснодар»
КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в матче заключительного тура чемпионата России.
КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в матче заключительного тура чемпионата России.
Матч в Казани завершился со счётом 3−0 (27:25, 25:13, 27:25) в пользу хозяек площадки. Казанское «Динамо» завершило чемпионат на третьем месте с 19 победами в 22 играх. Его соперник по первому раунду