Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо-Краснодар»

Матч в Казани завершился со счётом 3−0 (27:25, 25:13, 27:25) в пользу хозяек площадки. Казанское «Динамо» завершило чемпионат на третьем месте с 19 победами в 22 играх. Его соперник по первому раунду плей-офф определится позднее. Им может стать краснодарское «Динамо».