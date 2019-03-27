Волейболистки «Бусто-Арсицио» в третий раз в истории завоевали Кубок CEV

Ответная игра, прошедшая во вторник в Италии, закончилась со счетом 3−1 (25:27, 25:19, 25:23, 25:20) в пользу хозяек площадки. Первый матч, состоявшийся 19 марта в Румынии, также закончился победой «Бусто-Арсицио» (3−0).

«Бусто-Арсицио» в третий раз в истории завоевал Кубок CEV, который проводится с сезона-1972/73. Ранее команда выигрывала турнир в сезонах-2009/10 и 2011/12. Рекордсменом по количеству побед в Кубке CEV является московский ЦСКА, на счету которого четыре трофея (1972/73, 1973/74, 1987/88, 1997/98).