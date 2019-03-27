Российский волейбольный клуб «Белогорье» завоевал Кубок вызова
ТАСС, 27 марта. Российский клуб «Белогорье» (Белгород) стал обладателем Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV).
ТАСС, 27 марта. Российский клуб «Белогорье» (Белгород) стал обладателем Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV).
В ответной игре финальной серии, которая прошла в Белгороде, российский клуб обыграл итальянскую «Монцу» со счетом 3−0. В первом матче, который прошел 21 марта в Италии, «Белогорье» уступило со счетом 2−3.
На пути к финалу клуб из Белгорода, главным тренером которого является заслуженный тренер РФ Геннадий Шипулин, выбил из борьбы венгерский «Пензудьор», кипрскую «Омонию», португальскую «Бенфику» и французский «Пуатье».
Кубок вызова — третий по значимости еврокубковый турнир среди клубов. Российская команда в третий раз стала обладателем Кубка вызова. Ранее только «Факелу» из Нового Урегноя удавалось завоевывать трофей (2007, 2017).
«Белогорье» стал первым клубом из России, сумевшим выиграть три главных еврокубка. Команда также является победителем Лиги чемпионов (2003, 2004, 2014) и Кубка CEV (2009, 2018). Восемь раз «Белогорье» становилось чемпионом России.