Российский волейбольный клуб «Белогорье» завоевал Кубок вызова

Источник: ИТАР-ТАСС

В ответной игре финальной серии, которая прошла в Белгороде, российский клуб обыграл итальянскую «Монцу» со счетом 3−0. В первом матче, который прошел 21 марта в Италии, «Белогорье» уступило со счетом 2−3.

На пути к финалу клуб из Белгорода, главным тренером которого является заслуженный тренер РФ Геннадий Шипулин, выбил из борьбы венгерский «Пензудьор», кипрскую «Омонию», португальскую «Бенфику» и французский «Пуатье».

Кубок вызова — третий по значимости еврокубковый турнир среди клубов. Российская команда в третий раз стала обладателем Кубка вызова. Ранее только «Факелу» из Нового Урегноя удавалось завоевывать трофей (2007, 2017).