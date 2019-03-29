Панков и Саммелвуо стали лучшими волейбольными тренерами регулярного сезона

Как сообщается на официальной странице женской суперлиги в социальной сети «ВКонтакте», в ходе опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, Панков получил 35,38% голосов. Второе место занял рулевой калининградского «Локомотива» Андрей Воронков (30,58%). Третьим стал главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов (17,99%).

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«Заречье-Одинцово» завершило регулярный чемпионат суперлиги на пятом месте, набрав 34 очка в 22 матчах, и вышло в плей-офф, где в четвертьфинале встречается с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК».

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо признан лучшим тренером регулярного сезона чемпионата России среди мужских команд.

Как сообщается на странице мужской суперлиги в Twitter, Саммелвуо обошел в голосовании болельщиков Камилло Плачи («Факел», Новый Уренгой), Слободана Ковача («Белогорье», Белгород), Константина Сиденко («Урал», Уфа) и Александра Горбаткова («Нова», Новокуйбышевск).