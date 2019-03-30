Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» сыграют в финале чемпионата Беларуси

Действующие чемпионы страны из Солигорска в упорной борьбе одолели в серии до трех побед гомельскую «Энергию». Итог серии — 3:0.

Решающий матч состоялся на площадке соперников «Шахтера» и завершился со счетом 3:2, в пользу гостей. Гомельчане имели два матчбола, но не реализовали их, позволив «горнякам» отпраздновать победу на тай-брейке — 16:14.

Для минского «Строителя» полуфинальная серия плей-офф против витебского «Марко» сложилась заметно легче. Все три матча подопечные Александра Сингаевского выиграли со счетом 3:0.

Финальная серия до трех побед одной из команды между «Строителем» и «Шахтером» начнется 6 и 7 апреля в Минске, а продолжится 13 и 14 апреля в Солигорске.