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20:40 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» сыграют в финале чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» сыграют в финале 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы страны из Солигорска в упорной борьбе одолели в серии до трех побед гомельскую «Энергию». Итог серии — 3:0.

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Решающий матч состоялся на площадке соперников «Шахтера» и завершился со счетом 3:2, в пользу гостей. Гомельчане имели два матчбола, но не реализовали их, позволив «горнякам» отпраздновать победу на тай-брейке — 16:14.

Для минского «Строителя» полуфинальная серия плей-офф против витебского «Марко» сложилась заметно легче. Все три матча подопечные Александра Сингаевского выиграли со счетом 3:0.

Финальная серия до трех побед одной из команды между «Строителем» и «Шахтером» начнется 6 и 7 апреля в Минске, а продолжится 13 и 14 апреля в Солигорске.

За бронзовые награды сыграют волейболисты «Энергии» и витебского «Марко».

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