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00:16 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 апреля. Казанский волейбольный клуб «Зенит» в гостях одержал победу над итальянской «Перуджей» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу казанской команды.

Ответный матч полуфинала пройдет 10 апреля в Казани. «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов, всего команда выигрывала турнир шесть раз.

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