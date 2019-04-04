Казанский «Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала волейбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 4 апреля. Казанский волейбольный клуб «Зенит» в гостях одержал победу над итальянской «Перуджей» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
ТАСС, 4 апреля. Казанский волейбольный клуб «Зенит» в гостях одержал победу над итальянской «Перуджей» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3−2 в пользу казанской команды.
Ответный матч полуфинала пройдет 10 апреля в Казани. «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов, всего команда выигрывала турнир шесть раз.