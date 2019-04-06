«Кузбасс» одолел «Динамо» в первом матче ¼ финала чемпионата России
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» победили московское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» победили московское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии
Встреча, состоявшаяся в субботу в Кемерово, завершилась со счетом 3−1 (18:25, 26:24, 30:28, 25:18) в пользу «Кузбасса».
Второй матч команд пройдет 14 апреля в Москве.