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17Не вешать нос! Самые смешные кадры в истории РФПЛ
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
15:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Кузбасс» одолел «Динамо» в первом матче ¼ финала чемпионата России

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» победили московское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Кемерово, завершилась со счетом 3−1 (18:25, 26:24, 30:28, 25:18) в пользу «Кузбасса».

Второй матч команд пройдет 14 апреля в Москве.

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