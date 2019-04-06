Волейболистки «Локомотива» победили «Енисей» и вышли в полуфинал ЧР
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» одолели красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболистки калининградского «Локомотива» одолели красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии
Игра, прошедшая в субботу в Красноярске, закончилась со счетом 3−1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:22) в пользу гостей. Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Локомотива».
Соперник «Локомотива» по полуфиналу чемпионата России станет известен позднее.