Волейболистки казанского «Динамо» стали последними полуфиналистками ЧР
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» стали последними полуфиналистками
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболистки казанского «Динамо» стали последними полуфиналистками
В субботу во втором матче серии казанский клуб победил со счетом 3−0 (25:22, 25:23, 25:23). Первый матч завершился с тем же счетом.
В полуфинальной серии казанское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» (Калининградская область), в другом полуфинале встретятся «Динамо» (Москва) и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).