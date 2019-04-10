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21:27 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» стал первым финалистом волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 10 апреля. Казанский волейбольный клуб «Зенит» на своей площадке одержал победу над итальянской «Перуджей» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу казанской команды. В первой встрече «Зенит» также добился победы — 3−2.

Финал состоится в Берлине 18 мая. Соперником российского клуба станет победитель противостояния итальянского «Лубе» и польского «Белхатува».

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов, всего команда выигрывала турнир шесть раз.

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