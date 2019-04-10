Казанский «Зенит» стал первым финалистом волейбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 10 апреля. Казанский волейбольный клуб «Зенит» на своей площадке одержал победу над итальянской «Перуджей» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
ТАСС, 10 апреля. Казанский волейбольный клуб «Зенит» на своей площадке одержал победу над итальянской «Перуджей» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу казанской команды. В первой встрече «Зенит» также добился победы — 3−2.
Финал состоится в Берлине 18 мая. Соперником российского клуба станет победитель противостояния итальянского «Лубе» и польского «Белхатува».
«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов, всего команда выигрывала турнир шесть раз.