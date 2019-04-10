Казанский «Зенит» сыграет с итальянским «Лубе» в финале Лиги чемпионов
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Волейболисты итальянского клуба «Лубе» вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале польскую команду «Скра».
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Волейболисты итальянского клуба «Лубе» вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале польскую команду «Скра».
В ответном полуфинальном матче, который прошел в Италии, «Лубе» победил со счетом 3−0 (25:15, 25:20, 27:25). Первая игра в Польше также завершилась со счетом 3−0 в пользу итальянской команды.
Ранее в финал вышел казанский «Зенит», обыгравший итальянскую «Перуджу». Финальный матч пройдет 18 мая.