«Новара» вышла в финал Лиги чемпионов
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Итальянская «Новара» победила турецкий «Вакыфбанк» в полуфинале женской волейбольной Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Итальянская «Новара» победила турецкий «Вакыфбанк» в полуфинале женской волейбольной Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Первая встреча команд завершилась со счетом 3−0 в пользу «Новары». Ответный матч, прошедший в среду в Новаре, остался за турецким клубом — 3−1 (25:23, 25:20, 15:25, 25:21). В решающем золотом сете итальянки одержали победу со счетом 16:14.
В финале соперником «Новары» будет другой итальянский клуб «Конельяно».