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00:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Новара» вышла в финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Итальянская «Новара» победила турецкий «Вакыфбанк» в полуфинале женской волейбольной Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.

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Первая встреча команд завершилась со счетом 3−0 в пользу «Новары». Ответный матч, прошедший в среду в Новаре, остался за турецким клубом — 3−1 (25:23, 25:20, 15:25, 25:21). В решающем золотом сете итальянки одержали победу со счетом 16:14.

В финале соперником «Новары» будет другой итальянский клуб «Конельяно».

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