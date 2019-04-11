«Новара» вышла в финал Лиги чемпионов

Первая встреча команд завершилась со счетом 3−0 в пользу «Новары». Ответный матч, прошедший в среду в Новаре, остался за турецким клубом — 3−1 (25:23, 25:20, 15:25, 25:21). В решающем золотом сете итальянки одержали победу со счетом 16:14.