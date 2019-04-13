Волейболисты «Енисея» победили «Нову» в матче турнира за 9−14-е места в ЧР
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Волейболисты красноярского «Енисея» нанесли поражение новокуйбышевской «Нове» в матче турнира за 9−14-е места в чемпионате России.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Волейболисты красноярского «Енисея» нанесли поражение новокуйбышевской «Нове» в матче турнира за 9−14-е места в чемпионате России.
Субботняя встреча первого тура, игры которого проходят в Красноярске, завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22) в пользу хозяев площадки.
Результаты других матчей дня:
«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 0−3 (19:25, 16:25, 23:25),
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0−3 (25:27, 21:25, 13:25).