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18Алина Загитова вернулась в Россию после чемпионата мира
10Роналду забил, но «Ювентус» не смог победить «Аякс»
17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты «Енисея» победили «Нову» в матче турнира за 9−14-е места в ЧР

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Волейболисты красноярского «Енисея» нанесли поражение новокуйбышевской «Нове» в матче турнира за 9−14-е места в чемпионате России.

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Субботняя встреча первого тура, игры которого проходят в Красноярске, завершилась со счетом 3−1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22) в пользу хозяев площадки.

Результаты других матчей дня:

«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 0−3 (19:25, 16:25, 23:25),

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0−3 (25:27, 21:25, 13:25).

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