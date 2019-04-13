«Уралочка-НТМК» победила московское «Динамо» в матче полуфинальной серии ЧР
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области обыграли московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области обыграли московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−2 (23:25, 25:23, 25:23, 19:25, 15:11) в пользу «Уралочки».
Второй матч серии до двух побед пройдет 17 апреля в Нижнем Тагиле.