ЖВК «Локомотив» победил казанское «Динамо» в первом матче полуфинала ЧР
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Калининградский «Локомотив» одержал победу над казанским «Динамо» в первом матче полуфинала чемпионата России по волейболу среди женщин.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Калининградский «Локомотив» одержал победу над казанским «Динамо» в первом матче полуфинала чемпионата России по волейболу среди женщин.
Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:21, 15:3) в пользу «Локомотива».
Второй матч серии до двух побед состоится 17 апреля.