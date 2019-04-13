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21:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЖВК «Локомотив» победил казанское «Динамо» в первом матче полуфинала ЧР

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Калининградский «Локомотив» одержал победу над казанским «Динамо» в первом матче полуфинала чемпионата России по волейболу среди женщин.

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Встреча, прошедшая в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:21, 15:3) в пользу «Локомотива».

Второй матч серии до двух побед состоится 17 апреля.

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