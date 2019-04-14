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Волейбол. Чемпионат Беларуси. «Шахтер» на тай-брейке переиграл «Строитель» и повел в финальной серии

«Шахтер» одержал победу над «Строителем» в третьем матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси по волейболу — 3:2.

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Шахтер — Строитель — 3:2 (25:18, 17:25, 25:23, 26:28, 15:10)

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13 апреля. СК ОАО «Трест Шахтоспецстрой».

Судьи: В. Кукашинов, Д. Игнатович.

Инспектор: П. Будейко.

Шахтер: Шмат, Антонович, Тевкун, Хмелевский, Шкредов, Кураш, Будюхин (либеро), Марченко (либеро).

Строитель: Авдоченко, Окулич, Горемыкин, Давыскиба, Пронько, Панасенко, Заборовский (либеро).

«Шахтер» ведет в серии до трех побед — 2:1.

Четвертый матч серии пройдет 14 апреля. Начало — в 12.00.

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