Волейбол. Чемпионат Беларуси. «Шахтер» на тай-брейке переиграл «Строитель» и повел в финальной серии
«Шахтер» одержал победу над «Строителем» в третьем матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси по волейболу — 3:2.
«Шахтер» одержал победу над «Строителем» в третьем матче финальной серии мужского чемпионата Беларуси по волейболу — 3:2.
Шахтер — Строитель — 3:2 (25:18, 17:25, 25:23, 26:28, 15:10)
13 апреля. СК ОАО «Трест Шахтоспецстрой».
Судьи: В. Кукашинов, Д. Игнатович.
Инспектор: П. Будейко.
Шахтер: Шмат, Антонович, Тевкун, Хмелевский, Шкредов, Кураш, Будюхин (либеро), Марченко (либеро).
Строитель: Авдоченко, Окулич, Горемыкин, Давыскиба, Пронько, Панасенко, Заборовский (либеро).
«Шахтер» ведет в серии до трех побед — 2:1.
Четвертый матч серии пройдет 14 апреля. Начало — в 12.00.