Волейболисты «Шахтера» победили «Строитель» и в третий раз подряд стали чемпионами Беларуси

Стартовые минуты решающей встречи в Солигорске за первое место остались за минчанами, которые, несмотря на отсутствие двух ведущих из-за травм игроков Ильи Бурова и Владислава Давыскибы, смогли навязать упорную борьбу. Однако далее сказался фактор домашней площадки для «Шахтера». Диагональный Владимир Жигмонт, нападающие Юрий Мартынов, Максим Шкредов забили важные мячи для «горняков». Вторая половина матча прошла под контролем солигорцев.