Волейболисты «Шахтера» победили «Строитель» и в третий раз подряд стали чемпионами Беларуси
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» обыграли «Строитель» в четвертом матче финала
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» обыграли «Строитель» в четвертом матче финала
Стартовые минуты решающей встречи в Солигорске за первое место остались за минчанами, которые, несмотря на отсутствие двух ведущих
Волейболисты «Шахтера» третий раз подряд стали чемпионами Беларуси. Подопечные Виктора Бекши побеждали в 2017 и 2018 годах. Минский «Строитель» остается самой титулованной волейбольной командой, выиграв ранее чемпионский титул семь раз.
Церемонию награждения чемпионов и серебряных призеров 28-го чемпионата Беларуси проводил председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и председатель БФВ Эдуард Венский.
Лучшим игроком чемпионата признан пасующий «Шахтера» Алексей Кураш, лучшим нападающим — Павел Авдоченко («Строитель»), либеро — Станислав Заборовский, блокирующим — Илья Буров (оба — «Строитель»), лучшим игроком финала признан Олег Хмелевский из «Шахтера».