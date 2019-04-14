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16:26 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» победили «Строитель» и в третий раз подряд стали чемпионами Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» обыграли «Строитель» в четвертом матче финала плей-офф со счетом 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:21) и защитили титул в серии за золотые награды в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Стартовые минуты решающей встречи в Солигорске за первое место остались за минчанами, которые, несмотря на отсутствие двух ведущих из-за травм игроков Ильи Бурова и Владислава Давыскибы, смогли навязать упорную борьбу. Однако далее сказался фактор домашней площадки для «Шахтера». Диагональный Владимир Жигмонт, нападающие Юрий Мартынов, Максим Шкредов забили важные мячи для «горняков». Вторая половина матча прошла под контролем солигорцев.

Волейболисты «Шахтера» третий раз подряд стали чемпионами Беларуси. Подопечные Виктора Бекши побеждали в 2017 и 2018 годах. Минский «Строитель» остается самой титулованной волейбольной командой, выиграв ранее чемпионский титул семь раз.

Церемонию награждения чемпионов и серебряных призеров 28-го чемпионата Беларуси проводил председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и председатель БФВ Эдуард Венский.

Лучшим игроком чемпионата признан пасующий «Шахтера» Алексей Кураш, лучшим нападающим — Павел Авдоченко («Строитель»), либеро — Станислав Заборовский, блокирующим — Илья Буров (оба — «Строитель»), лучшим игроком финала признан Олег Хмелевский из «Шахтера».

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