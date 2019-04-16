Польский волейболист Мацей Музай перешел в «Газпром-Югру»

«Роль диагонального в современном волейболе такова, что именно эта фигура во многом определяет лицо команды. “Газпром-Югра” нашел игрока, который способен стать новым лидером клуба и по-новому раскрыться в одной из сильнейших лиг мира. Мы приветствуем Мацея в Сургуте и верим, что клуб и игрок проведут вместе отличный предолимпийский сезон», — говорится в сообщении клуба.