Польский волейболист Мацей Музай перешел в «Газпром-Югру»
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Газпром-Югра» (Сургут) на своем официальном сайте объявил о переходе в клуб диагонального сборной Польши по волейболу Мацея Музая.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Газпром-Югра» (Сургут) на своем официальном сайте объявил о переходе в клуб диагонального сборной Польши по волейболу Мацея Музая.
Соглашение с польским волейболистом рассчитано на один сезон. Ранее Музай выступал за польские клубы «Вроцлав», «Скра», «Ястшембски Вегель» и «Гданьск».
«Роль диагонального в современном волейболе такова, что именно эта фигура во многом определяет лицо команды. “Газпром-Югра” нашел игрока, который способен стать новым лидером клуба и