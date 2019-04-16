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11:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польский волейболист Мацей Музай перешел в «Газпром-Югру»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Газпром-Югра» (Сургут) на своем официальном сайте объявил о переходе в клуб диагонального сборной Польши по волейболу Мацея Музая.

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Соглашение с польским волейболистом рассчитано на один сезон. Ранее Музай выступал за польские клубы «Вроцлав», «Скра», «Ястшембски Вегель» и «Гданьск».

«Роль диагонального в современном волейболе такова, что именно эта фигура во многом определяет лицо команды. “Газпром-Югра” нашел игрока, который способен стать новым лидером клуба и по-новому раскрыться в одной из сильнейших лиг мира. Мы приветствуем Мацея в Сургуте и верим, что клуб и игрок проведут вместе отличный предолимпийский сезон», — говорится в сообщении клуба.

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