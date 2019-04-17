Волейболистки московского «Динамо» сравняли счет в серии с «Уралочкой»
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области во втором матче полуфинальной серии
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области во втором матче полуфинальной серии
Встреча, прошедшая в среду в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 3−2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:20, 15:12) в пользу столичной команды.
Счет в серии до двух побед стал равным — 1−1, решающая встреча противостояния пройдет 20 апреля в Москве.