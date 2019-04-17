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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились пары ½ финала плей-офф мужского чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Определились полуфинальные пары плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

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Источник: РИА "Новости"

Последним полуфиналистом стал новоуренгойский «Факел», который в среду добился победы над белгородским «Белогорьем» в серии ¼ финала со счетом 2−1. «Факел» присоединился к вышедшим ранее в полуфинал казанскому и петербургскому «Зенитам», а также кемеровскому «Кузбассу».

Сетка полуфинальных матчей составлена в соответствии с местами команд, которые они заняли в регулярном чемпионате. Действующий чемпион казанский «Зенит» сыграет в полуфинале с «Факелом», а «Кузбасс» — с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матчи серий до двух побед пройдут 21, 25 и, если понадобится, 28 апреля.

Также определились пары турнира за 5−8-е места. В первом раунде «Белогорье» сыграет с уфимским «Уралом», а новосибирский «Локомотив» — с московским «Динамо».

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