Определились пары ½ финала плей-офф мужского чемпионата России по волейболу
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Определились полуфинальные пары
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Определились полуфинальные пары
Последним полуфиналистом стал новоуренгойский «Факел», который в среду добился победы над белгородским «Белогорьем» в серии ¼ финала со счетом 2−1. «Факел» присоединился к вышедшим ранее в полуфинал казанскому и петербургскому «Зенитам», а также кемеровскому «Кузбассу».
Сетка полуфинальных матчей составлена в соответствии с местами команд, которые они заняли в регулярном чемпионате. Действующий чемпион казанский «Зенит» сыграет в полуфинале с «Факелом», а «Кузбасс» — с «Зенитом» из
Также определились пары турнира за 5−8-е места. В первом раунде «Белогорье» сыграет с уфимским «Уралом», а новосибирский «Локомотив» — с московским «Динамо».