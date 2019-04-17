Определились пары ½ финала плей-офф мужского чемпионата России по волейболу

Источник: РИА "Новости"

Последним полуфиналистом стал новоуренгойский «Факел», который в среду добился победы над белгородским «Белогорьем» в серии ¼ финала со счетом 2−1. «Факел» присоединился к вышедшим ранее в полуфинал казанскому и петербургскому «Зенитам», а также кемеровскому «Кузбассу».

Сетка полуфинальных матчей составлена в соответствии с местами команд, которые они заняли в регулярном чемпионате. Действующий чемпион казанский «Зенит» сыграет в полуфинале с «Факелом», а «Кузбасс» — с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матчи серий до двух побед пройдут 21, 25 и, если понадобится, 28 апреля.