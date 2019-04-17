Волейболистки «Локомотива» вышли в финал суперлиги, обыграв «Динамо-Казань»
КАЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки калининградского «Локомотива» вышли в финал чемпионата России, обыграв казанское «Динамо».
КАЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки калининградского «Локомотива» вышли в финал чемпионата России, обыграв казанское «Динамо».
Вторая полуфинальная игра в Казани завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:21, 25:21) в пользу гостей. Первая встреча закончилась победой «Локомотива» со счетом 3−2. Клуб из Калининграда, вошедший в суперлигу только в этом сезоне, обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.
Во втором полуфинале встречаются московское «Динамо» и «Уралочка» из Свердловской области. Счет после двух матчей 1−1. Решающая игра пройдет 20 апреля.