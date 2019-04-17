Волейболистки «Локомотива» вышли в финал суперлиги, обыграв «Динамо-Казань»

Вторая полуфинальная игра в Казани завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:21, 25:21) в пользу гостей. Первая встреча закончилась победой «Локомотива» со счетом 3−2. Клуб из Калининграда, вошедший в суперлигу только в этом сезоне, обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.