Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту0
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант3
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио2
Удинезе0
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард0
ЦСКА2
Хоккей. НХЛ
18.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
18.04
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки «Локомотива» вышли в финал суперлиги, обыграв «Динамо-Казань»

КАЗАНЬ, 17 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболистки калининградского «Локомотива» вышли в финал чемпионата России, обыграв казанское «Динамо».

Наверх

Вторая полуфинальная игра в Казани завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:21, 25:21) в пользу гостей. Первая встреча закончилась победой «Локомотива» со счетом 3−2. Клуб из Калининграда, вошедший в суперлигу только в этом сезоне, обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

Во втором полуфинале встречаются московское «Динамо» и «Уралочка» из Свердловской области. Счет после двух матчей 1−1. Решающая игра пройдет 20 апреля.

 Тарасов записал видео из больницы после боя с Дациком
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
Салах сообщил руководству «Ливерпуля» о своем желании уйти
Полузащитник «Спартака» встретился с избитым им американцем
Два российских биатлониста дисквалифицированы на год
Кокорин на суде обратился к Паку, но тот не принял предложение
Главные провалы и неудачи в карьере Роналду (фото)
Избитая трехкратным чемпионом КХЛ рассказала о случившемся
«Порту» играет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь