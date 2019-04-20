Волейболистки московского «Динамо» победили «Уралочку» и вышли в финал ЧР
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в третьем матче полуфинальной серии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в третьем матче полуфинальной серии
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:23, 25:20) в пользу столичной команды. Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Динамо».
В финале московская команда сыграет с калининградским «Локомотивом». «Уралочка» в серии за третье место встретится с казанским «Динамо».