«Ярославич» вылетел из элитного дивизиона чемпионата России

Это стало известно после победы «Югры-Самотлор» из Нижневартовска над «Новой» из Новокуйбышевска в матче турнира за 9−14-е места чемпионата России со счетом 3−1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:23).

«Ярославич» в турнире за 9−14-е места с 4 победами и 13 очками занимает последнюю строчку и уже не сможет опередить «Югру-Самотлор», на счету которой 8 побед и 22 балла.