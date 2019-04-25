Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.
Спортсменка пришла на матч по волейболу в рамках бразильской Суперлиги и во время интервью начала терять сознание и упала. По информации местных СМИ, Карвальо стало плохо
Вместе со сборной Бразилии спортсменка побеждала на Олимпиадах 2008 года в Пекине и 2012-го в Лондоне.