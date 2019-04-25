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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.

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Источник: AP 2019

Спортсменка пришла на матч по волейболу в рамках бразильской Суперлиги и во время интервью начала терять сознание и упала. По информации местных СМИ, Карвальо стало плохо из-за жары в зале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе со сборной Бразилии спортсменка побеждала на Олимпиадах 2008 года в Пекине и 2012-го в Лондоне.

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