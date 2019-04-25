Волейболистки «Динамо» (Москва) победили «Локомотив» в первом матче финала
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» обыграли калининградский «Локомотив» в первом матче финальной серии
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» обыграли калининградский «Локомотив» в первом матче финальной серии
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:11, 25:22) в пользу столичной команды.
Счет в серии до трех побед стал 1−0. Второй матч состоится в пятницу в Москве.