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25 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки «Динамо» (Москва) победили «Локомотив» в первом матче финала

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» обыграли калининградский «Локомотив» в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:11, 25:22) в пользу столичной команды.

Счет в серии до трех побед стал 1−0. Второй матч состоится в пятницу в Москве.

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