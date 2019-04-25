Волейболисты «Кузбасса» обыграли «Зенит» и пробились в финал Суперлиги
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» на выезде переиграли петербургский «Зенит» во втором матче полуфинальной серии
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» на выезде переиграли петербургский «Зенит» во втором матче полуфинальной серии
Встреча, прошедшая в
«Кузбасс», одержавший победу в первой полуфинальной встрече, выиграл серию до двух побед со счетом 2:0 и пробился в финал.