Волейболисты «Кузбасса» обыграли «Зенит» и пробились в финал Суперлиги

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась поражением хозяев со счетом 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25).

«Кузбасс», одержавший победу в первой полуфинальной встрече, выиграл серию до двух побед со счетом 2:0 и пробился в финал.