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25 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты «Кузбасса» обыграли «Зенит» и пробились в финал Суперлиги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» на выезде переиграли петербургский «Зенит» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги и пробились в финал.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась поражением хозяев со счетом 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25).

«Кузбасс», одержавший победу в первой полуфинальной встрече, выиграл серию до двух побед со счетом 2:0 и пробился в финал.

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