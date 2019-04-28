Стояновский и Красильников выиграли этап Мирового тура в Китае

В финале соревнований россияне переиграли в воскресенье испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру со счетом 2−0 (21:19, 21:13).

Бронзовыми призерами стали представители Катара Шериф Юунуссе и Ахмед Тиджан, которые в матче за третье место обыграли итальянцев Энрико Росси и Адриана Игнасио Карамбулу Раурича со счетом 2−1 (13:21, 21:15, 15:10).