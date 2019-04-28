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14ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место
16Сборная России собрала на ЧМ звездный состав
14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стояновский и Красильников выиграли этап Мирового тура в Китае

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали победителями этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в китайском городе Сямынь.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале соревнований россияне переиграли в воскресенье испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру со счетом 2−0 (21:19, 21:13).

Бронзовыми призерами стали представители Катара Шериф Юунуссе и Ахмед Тиджан, которые в матче за третье место обыграли итальянцев Энрико Росси и Адриана Игнасио Карамбулу Раурича со счетом 2−1 (13:21, 21:15, 15:10).

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