«В олимпийском рейтинге мы сейчас первые». Как россияне выиграли супертурнир в Китае

Источник: Спорт-Экспресс

World Tour Xiamen Open. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала. Красильников / Стояновский (Россия) — Алисон / Альваро Фильо (Бразилия) — 21:15, 21:18. ¼ финала. Красильников / Стояновский — Брауэр / Меувсен (Голландия) — 21:13, 21:15. ½ финала. Красильников / Стояновский — Карамбула / Росси (Италия) — 21:14, 21:19. Финал. Красильников / Стояновский — Гавира / Эррера (Испания) — 21:19, 21:13.

Российский дуэт Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали золото на этапе «Мирового тура» категории «четыре звезды» в Сямыни (Китай). В финале они выиграли у испанской пары Гавира/Эррера. В четырех матчах плей-офф на турнире в Сямыни россияне не отдали соперникам ни одного сета.

— Голос у вас спокойный, как будто тренировочный матч только что выиграли, а не большой турнир, — вопрос Стояновскому.

— Это все-таки значимая для нас победа. Не могу сказать, что они приелись, но для нас это четвертая медаль на пяти турнирах. И побеждали уже. Неплохо идем. Поэтому сверхэмоций нет. Мы на каждую игру настраиваемся как на обычную, даже на финал.

— Но этот турнир — особенно представительный.

— Да, тут были все топовые команды, за исключением пар, которые сейчас не выступают из-за травм.

Золотые медали — отличный презент

— В день финала, помимо прочего, был день рождения у Красильникова — Вячеславу исполнилось 28 лет. Наверное, добавило мотивации.

— Конечно. Подарок самому себе сделать особенно приятно, поэтому мы старались. Золотые медали — отличный презент.

— Победа, день рождения — как-то отметить получится?

— Пока не знаю. Вылетаем домой завтра, так что, может быть, вечером сходим в ресторан, отметим все праздники сразу.

— Вы же с Красильниковым первый сезон играете вместе. Как получилось, что вас поставили вместе?

— Это было коллективное решение. Инициатива исходила от нас со Славой, и все сошлись во мнении, что идея хорошая, и вместе мы добьемся результата. Пока что все получается.

— Почему были уверены, что с Красильниковым у вас пойдет?

— Подходим по игровому стилю, да и по психологическому.

— Сколько тренируетесь вместе?

— С сентября-октября. Еще не до конца сыгрались, но с каждым турниром взаимодействие улучшается. Надеюсь, к крупным турнирам мы доведем все до автоматизма.

— Какие старты будут приоритетными в этом сезоне?

— Чемпионат мира в Гамбурге, два пятизвездочных турнира — в Гштааде и Вене, а также домашний чемпионат Европы, который пройдет в августе в Москве. На этих турнирах дают больше всех рейтинговых очков и самый высокий призовой фонд.

— Напомните, сколько пар по рейтингу отбираются на Олимпиаду.

— Нужно быть в топ-15.

— А вы сейчас на каком месте?

— На первом. Олимпийский рейтинг стартовал как раз в октябре, и мы сразу же его возглавили.

Говорить по-английски — это не достижение

— После финала вы уверенно давали интервью на английском. Когда успели выучить?

— Еще в школе получил базу, а потом старался не забывать. Смотрю фильмы на английском, плюс мы часто общаемся с иностранцами. Если хочешь разговаривать с зарубежными спортсменами, без языка никак. Я бы хотел еще улучшить свои знания, не считаю, что говорить по-английски — это какое-то достижение.

— Как еще проводите досуг?

— Стараюсь уделять время восстановлению. Как физическому, так и психологическому. Сходить в кино или ресторан — тоже важные моменты. В выходные по возможности выбираемся куда-то, смотрим достопримечательности города, в котором находимся. На турнирах это редко удается, а вот на сборах получается.

— Где особенно понравилось?

— Канарские острова — Тенерифе. Там отличный климат, не зря его называют островом вечной весны. Там вообще можно составить обширную программу — и вулкан есть, и аквапарк, и еще много всего интересного.

— В Японии бывали?

— Я пока нет, а Вячеслав играл на турнире три года назад. Надеюсь, через год и я появлюсь в Токио.

— В азиатских странах вы бывали многократно. Какие особенности турниров, которые проводятся там?

— Достаточно влажный климат и жарко. Плюс другая еда — с уклоном в сторону специй и остроты. Нужно быть осторожным, с непривычки случаются отравления. Тут и вода отличается. Вячеслав несколько лет назад здесь отравился непосредственно перед турниром. Нужно быть готовым ко всему.

— Вы готовы?