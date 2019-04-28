«В олимпийском рейтинге мы сейчас первые». Как россияне выиграли супертурнир в Китае
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников победили на престижном четырехзвездочном турнире в китайском Сямыне.
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников победили на престижном четырехзвездочном турнире в китайском Сямыне.
World Tour Xiamen Open. Мужчины.
Российский дуэт Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали золото на этапе «Мирового тура» категории «четыре звезды» в Сямыни (Китай). В финале они выиграли у испанской пары Гавира/Эррера. В четырех матчах
— Голос у вас спокойный, как будто тренировочный матч только что выиграли, а не большой турнир, — вопрос Стояновскому.
— Это
— Но этот турнир — особенно представительный.
— Да, тут были все топовые команды, за исключением пар, которые сейчас не выступают
— В день финала, помимо прочего, был день рождения у Красильникова — Вячеславу исполнилось 28 лет. Наверное, добавило мотивации.
— Конечно. Подарок самому себе сделать особенно приятно, поэтому мы старались. Золотые медали — отличный презент.
— Победа, день рождения —
— Пока не знаю. Вылетаем домой завтра, так что, может быть, вечером сходим в ресторан, отметим все праздники сразу.
— Вы же с Красильниковым первый сезон играете вместе. Как получилось, что вас поставили вместе?
— Это было коллективное решение. Инициатива исходила от нас со Славой, и все сошлись во мнении, что идея хорошая, и вместе мы добьемся результата. Пока что все получается.
— Почему были уверены, что с Красильниковым у вас пойдет?
— Подходим по игровому стилю, да и по психологическому.
— Сколько тренируетесь вместе?
— С
— Какие старты будут приоритетными в этом сезоне?
— Чемпионат мира в Гамбурге, два пятизвездочных турнира — в Гштааде и Вене, а также домашний чемпионат Европы, который пройдет в августе в Москве. На этих турнирах дают больше всех рейтинговых очков и самый высокий призовой фонд.
— Напомните, сколько пар по рейтингу отбираются на Олимпиаду.
— Нужно быть в топ-15.
— А вы сейчас на каком месте?
— На первом. Олимпийский рейтинг стартовал как раз в октябре, и мы сразу же его возглавили.
— После финала вы уверенно давали интервью на английском. Когда успели выучить?
— Еще в школе получил базу, а потом старался не забывать. Смотрю фильмы на английском, плюс мы часто общаемся с иностранцами. Если хочешь разговаривать с зарубежными спортсменами, без языка никак. Я бы хотел еще улучшить свои знания, не считаю, что говорить
— Как еще проводите досуг?
— Стараюсь уделять время восстановлению. Как физическому, так и психологическому. Сходить в кино или ресторан — тоже важные моменты. В выходные по возможности выбираемся
— Где особенно понравилось?
— Канарские острова — Тенерифе. Там отличный климат, не зря его называют островом вечной весны. Там вообще можно составить обширную программу — и вулкан есть, и аквапарк, и еще много всего интересного.
— В Японии бывали?
— Я пока нет, а Вячеслав играл на турнире три года назад. Надеюсь, через год и я появлюсь в Токио.
— В азиатских странах вы бывали многократно. Какие особенности турниров, которые проводятся там?
— Достаточно влажный климат и жарко. Плюс другая еда — с уклоном в сторону специй и остроты. Нужно быть осторожным, с непривычки случаются отравления. Тут и вода отличается. Вячеслав несколько лет назад здесь отравился непосредственно перед турниром. Нужно быть готовым ко всему.
— Вы готовы?
— У нас следующий турнир тоже в Китае. Никаких проблем. Будем стараться продолжить хорошую серию.