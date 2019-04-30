Украинский волейболист «Кузбасса» намерен получить гражданство России

Источник: Спорт РИА Новости

«Кузбасс» 2 мая сыграет на выезде с казанским «Зенитом» в первом матче финальной серии чемпионата России. Накануне игры игроки и тренеры «Кузбасса» провели встречу губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Во время встречи с губернатором Пашицкий и главный тренер команды финн Туомас Саммелвуо попросили оказать содействие в получении гражданства РФ.

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«У главного тренера “Кузбасса” Туомаса Саммелвуо гражданство финское, но сейчас он оформляет российское гражданство. А Дмитрий Пашицкий — гражданин Украины. В данный момент спортсмен продлевает вид на жительство, но намерен получить гражданство России. Сергей Цивилев заверил спортсменов, что сделает все возможное для решения этого вопроса», — говорится в сообщении «Кузбасса».