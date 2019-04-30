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00:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский волейболист «Кузбасса» намерен получить гражданство России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинский волейболист «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий намерен получить российское гражданство, сообщается на сайте кемеровского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Кузбасс» 2 мая сыграет на выезде с казанским «Зенитом» в первом матче финальной серии чемпионата России. Накануне игры игроки и тренеры «Кузбасса» провели встречу губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Во время встречи с губернатором Пашицкий и главный тренер команды финн Туомас Саммелвуо попросили оказать содействие в получении гражданства РФ.

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«У главного тренера “Кузбасса” Туомаса Саммелвуо гражданство финское, но сейчас он оформляет российское гражданство. А Дмитрий Пашицкий — гражданин Украины. В данный момент спортсмен продлевает вид на жительство, но намерен получить гражданство России. Сергей Цивилев заверил спортсменов, что сделает все возможное для решения этого вопроса», — говорится в сообщении «Кузбасса».

Пашицкий выступает за кемеровскую команду с 2017 года, Саммелвуо возглавил «Кузбасс» в 2016 году, а 1 марта 2019 года специалист был назначен на пост главного тренера мужской сборной России. В тот же день президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что финн подал документы на получение гражданства РФ.

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