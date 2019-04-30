«Уралочка» вышла вперед в серии за 3-е место ЧР с казанским «Динамо»

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:18, 25:15) в пользу хозяек.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Уралочки», четвертый матч противостояния пройдет также в Нижнем Тагиле 1 мая.