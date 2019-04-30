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30 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Уралочка» вышла вперед в серии за 3-е место ЧР с казанским «Динамо»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли казанское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата России и вышли вперед в противостоянии.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:18, 25:15) в пользу хозяек.

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Уралочки», четвертый матч противостояния пройдет также в Нижнем Тагиле 1 мая.

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