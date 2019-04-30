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30 апреля, источник: ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над калининградским «Локомотивом» со счетом 3−0 в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд и стало победителем турнира. Встреча состоялась в Калининграде.

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Источник: РИА "Новости"

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу московского клуба. Первые две встречи серии прошли в Москве. Оба матча выиграл столичный клуб (3−0, 3−2).

В серии за третье место встречаются екатеринбургская «Уралочка» и казанское «Динамо». Уральские волейболистки впереди со счетом 2−1. Четвертый матч состоится в среду на площадке «Уралочки» в Екатеринбурге.

Московское «Динамо» выиграло чемпионат страны в седьмой раз. Ранее они завоевывали золотые медали в 2006, 2007, 2009, 2016, 2017 и 2018 годах. Казанское «Динамо» было неизменным чемпионом России с 2011 по 2015 год. Самым титулованным клубом в истории женских чемпионатов России является «Уралочка», на счету которой 14 побед подряд (1992−2005).

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