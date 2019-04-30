Волейболистки московского «Динамо» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России

Источник: РИА "Новости"

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу московского клуба. Первые две встречи серии прошли в Москве. Оба матча выиграл столичный клуб (3−0, 3−2).

В серии за третье место встречаются екатеринбургская «Уралочка» и казанское «Динамо». Уральские волейболистки впереди со счетом 2−1. Четвертый матч состоится в среду на площадке «Уралочки» в Екатеринбурге.