Волейболистки московского «Динамо» в 4-й раз подряд стали чемпионками РФ

Источник: РИА "Новости"

Команда Александра Сукомела выиграла финальную серию до трех побед со счетом 3−0 (3−0, 3−2, 3−0) и завоевала седьмой чемпионский титул.

«Уралочка» едва не выбила действующего чемпиона

В этом сезоне женская суперлига была расширена с 10 до 12 команд ради повышения конкуренции. Новичками турнира стали белорусская «Минчанка» и новый клуб — калининградский «Локомотив», который и стал в итоге главным конкурентом столичного «Динамо» в борьбе за золото. Самый западный клуб лиги до последнего тура претендовал на победу в «регулярке» и в результате стал вторым, а действующий чемпион России выиграл предварительный этап.

В четвертьфинальной серии до двух побед «Динамо» не ощутило особого сопротивления от санкт-петербургской «Ленинградки», а вот полуфинальная серия против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области выдалась куда более драматичной. В первом домашнем матче команда Сукомела испытала серьезные проблемы и проиграла на тай-брейке. Во втором матче серии до двух побед «Уралочка» была близка к тому, чтобы выйти в финал. Волейболистки Николая Карполя вели 2−1 по партиям, но в итоге уступили, и серия вернулась в Москву.

Камбэк в гостях только завел «Динамо», которое уверенно выиграло третий решающий матч (3−0) и в 15-й раз подряд вышло в финал чемпионата России. «Третий матч сложился для нас намного проще, нежели два предыдущих. Два первых матча были очень тяжелые в плане “физики” и в эмоциональном плане. Победа во втором матче серии в Нижнем Тагиле стала решающим фактором, она дала нам эмоциональный всплеск. За счет него мы и показали отличный качественный волейбол», — сказала блокирующая «Динамо» Ирина Фетисова.

«Локомотив» в четвертьфинале в двух матчах разобрался с красноярским «Енисеем», а в полуфинале победил серебряного призера чемпионата России последних двух лет казанское «Динамо».

Причем команда Андрея Воронкова могла проиграть первый полуфинальный матч, казанки вели 2−1 по сетам. Однако волейболистки «Локомотива» проявили характер и отыгрались, а решающую пятую партию выиграли и вовсе с неприличным счетом 15:3. Во второй встрече калининградская команда победила уже более уверенно — в трех сетах.

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«Динамо» реализовало преимущество площадки

Многие любители волейбола надеялись увидеть в финальной серии напряженную борьбу и игру самого высокого класса. Все-таки встречались две команды, в которых собраны сильнейшие волейболистки страны и легионеры топ-уровня. Однако в первом матче в Москве борьбы не получилось. «Динамо» в трех сетах разобралось с «Локомотивом», а вторую партию выиграло с разгромным счетом 25:11.

«Мы не ожидали, что так легко сложится матч. Мы думали, что “Локомотив” будет больше сопротивляться и будет более напряженная игра. Но здорово, что матч так сложился, у нас осталось больше сил на следующую встречу. Мы старались сильно подавать, чтобы затруднить им прием. Плюс мы хорошо сыграли на блоке», — сказала волейболистка «Динамо» Наталия Гончарова.

Во второй встрече «Локомотив» «ожил», заиграл намного эффективнее и имел все шансы сравнять счет в серии. Однако московская команда отыгралась со счета 1−2 по сетам и вырвала вторую победу на тай-брейке. «Очень обидное поражение. Мы вообще могли выиграть этот матч со счетом 3−0, в первой партии у нас тоже были шансы. Но все дошло до пятого сета, а это уже лотерея, как говорят. “Динамо” повезло больше, они сделали минимум своих ошибок в пятой партии и переиграли нас на блоке», — сказала блокирующая «Локомотива» Екатерина Орлова.

Золотой третий матч в Калининграде

После двух московских матчей серия переехала в Калининград. Третью встречу команды начали ровно, обмениваясь результативными атаками. К середине партии у «Локомотива» просела защита, и «Динамо» повело с разницей в четыре очка. Московские волейболистки действовали слаженно и не позволили соперницам приблизиться — 25:21.

Заполненный почти до отказа шеститысячный дворец спорта «Янтарный» не давал расслабиться местной команде и гнал ее вперед. Волейболистки «Локомотива» на эмоциях зарабатывали многие очки, но при этом грешили невынужденными ошибками. «Динамо» тоже играло не безошибочно и, казалось, дрогнуло в конце второй партии, когда «Локомотив» усилиями Ирины Воронковой сравнял счет — 24:24. Однако в решающий момент гости сыграли хладнокровно и выиграли сет — 26:24.

Таким образом, для очередного чемпионства «Динамо» оставалось выиграть одну партию в этот вечер. Москвички не собирались откладывать получение золотых медалей в долгий ящик и создали комфортный задел в шесть очков — 16:10. Гончарова и компания уверенно завершали атаки, раз за разом находя бреши в защите «Локомотива». Калининградские волейболистки не собирались сдаваться и изо всех сил пытались догнать «Динамо». Однако команда Сукомела была неудержима. Решающее чемпионское очко принесла Гончарова — 25:21.

«Нам никогда не надоест побеждать. Нам хочется выигрывать и выигрывать! Я очень счастлива, что мы закончили серию в трех матчах. Мы очень довольны! Единственное, хотелось выиграть золото на домашней площадке, но не получилось, потому что у нас было преимущество площадки. Мы рады, что в этом сезоне выиграли все, что могли в России. Нам не хватает только победы в Лиге чемпионов», — сказала Гончарова.

Волейболистки московского «Динамо» в четвертый раз подряд выиграли чемпионат России. Обладатель бронзовых медалей чемпионата России в противостоянии «Динамо» (Казань) — «Уралочка» пока не определен. Счет в серии до трех побед — 2−1 в пользу «Уралочки».