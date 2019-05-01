Чемпионка мира Уланова завершила карьеру в возрасте 32 лет

«Сегодня завершилась игровая карьера Екатерины Улановой. Несмотря на сегодняшнее поражение, побед было намного больше. Чемпионка России, обладатель Кубка России, чемпионка мира, участница двух Олимпийских игр, обладательница Кубка CEV, победительница чемпионата мира среди клубных команд и победительница Лиги чемпионов. Горжусь тобой», — написал муж волейболистки, руководитель отдела по работе с болельщиками московского футбольного клуба ЦСКА Иван Уланов на своей странице в Instagram.