Чемпионка мира Уланова завершила карьеру в возрасте 32 лет
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Либеро казанского волейбольного клуба «Динамо» Екатерина Уланова завершила карьеру.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Либеро казанского волейбольного клуба «Динамо» Екатерина Уланова завершила карьеру.
В среду «Динамо» уступило «Уралочке-НТМК» (Свердловская область) в матче
«Сегодня завершилась игровая карьера Екатерины Улановой. Несмотря на сегодняшнее поражение, побед было намного больше. Чемпионка России, обладатель Кубка России, чемпионка мира, участница двух Олимпийских игр, обладательница Кубка CEV, победительница чемпионата мира среди клубных команд и победительница Лиги чемпионов. Горжусь тобой», — написал муж волейболистки, руководитель отдела по работе с болельщиками московского футбольного клуба ЦСКА Иван Уланов на своей странице в Instagram.
Уланова также выступала за московские ЦСКА и «Динамо», краснодарское «Динамо», петербургскую «Ленинградку» и «Олимпию» (Шуя). 32-летняя волейболистка является чемпионкой мира 2010 года и шестикратной чемпионкой России.