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3 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Кузбасс» повел со счетом 2−0 в финале чемпионата России с «Зенитом»

КАЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» обыграли казанский «Зенит» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России.

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«Кузбасс» победил в Казани со счетом 3−1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:22). Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу кемеровского клуба. Следующий матч пройдет на площадке «Кузбасса» 7 мая.

«Кузбасс» впервые в своей истории играет в финале чемпионата России. «Зенит» пять лет подряд становился чемпионом страны.

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