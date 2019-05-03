«Кузбасс» повел со счетом 2−0 в финале чемпионата России с «Зенитом»
КАЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» обыграли казанский «Зенит» во втором матче финальной серии
КАЗАНЬ, 3 мая — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты кемеровского «Кузбасса» обыграли казанский «Зенит» во втором матче финальной серии
«Кузбасс» победил в Казани со счетом 3−1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:22). Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу кемеровского клуба. Следующий матч пройдет на площадке «Кузбасса» 7 мая.
«Кузбасс» впервые в своей истории играет в финале чемпионата России. «Зенит» пять лет подряд становился чемпионом страны.