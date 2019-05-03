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3 мая, источник: Спорт-Экспресс

Алекно в шаге от краха. «Кузбасс» снова уничтожил «Зенит» в гостях

Чудо в финальной серии чемпионата России по волейболу все ближе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Волейбол. Мужчины. Суперлига. Финал. Второй матч
«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 22:25)
Счет в серии: 0−2
Третий матч состоится 7 мая в Кемерово.

Волейбольному «Зениту» Владимира Алекно сложно подобрать аналог из другого российского вида спорта. Это монополист в своем виде, что-то вроде хоккейного СКА, но с той разницей, что питерские хоккеисты выигрывают Кубок Гагарина от случая к случаю, а казанцы безраздельно властвуют в волейбольной суперлиге уже пять лет.

Но вчера они получили от «Кузбасса» солидную оплеуху, и сегодня все ждали реванша. Уж по крайней мере не позорных 0:3.

Диктор и обстоятельства были за Казань

Матч действительно пошел куда ровнее, в первой партии все дошло до решающих очков, но казанцы дрогнули и проиграли очередную, уже четвертую подряд концовку — 23:25. Зато во втором сете, казалось, сибирская сказка должна была закончиться. Под рев диктора, который успевал и требовать эйсы и радоваться ошибкам соперника, хозяева сумели выдать первую за два матча в серии партию с отрывом в более чем пять очков — 25:19. Сказывалось отсутствие основного игрока гостей — доигровщика Антона Карпухова.

И если вчера причины поражения казанского гранда лежали в некоторой академичности, то сегодня вечером было доказано: «Кузбасс» просто на данный момент лучше готов к финалу. Эта команда идеально показывает, как андердог должен играть против фаворита. Да, некоторые очки доставались вчера с везением. Но когда везение становится нормой, это уже класс. Кемеровчане каждое свое очко выигрывают самостоятельно.

Казанский француз помог бывшей команде

В третьем сете все началось сначала, и казанцы оказались к подъему градуса не готовы. Игра шла очко в очко, все решали линии и касания. При счете 10:11 зенитовцы умудрились отдать очко, несмотря на идеальную атаку — из-за заступа на заднюю линию. Снова пришлось догонять, но при счете 13:13 несколько сумасбродных подач выдал Подлесных.

Если у «Кузбасса» в сложный момент появился игрок, способный прыгнуть выше головы, то у «Зенита», наоборот, на площадке был человек, который тянул Казань вниз. Это француз Эрвин Нгапет, несколько лет назад сбежавший от отца-тренера Эрика Нгапета как раз из «Кузбасса». Несмотря на это, складывалось полное ощущение, что Нгапету удается роль засланного казачка. В суперравной игре с настоящими «качелями», когда лидер менялся только за концовку раз восемь, он допустил несколько ошибок, среди которых была и решающая. Француз отважился пробить в касание по мячу, отлетевшему от чужого блока — и нашел еще один в виде одинокого Полетаева. На беду зенитовца, эпизод произошел при счете 23:24, когда в очередной раз отыграться уже не давали правила. Чемпионство команды Владимира Алекно повисло на волоске.

Спокойствие и спасения

Кемеровский клуб поступательно идет к главному успеху в своей истории и завершению одной из самых красивых историй в мировом волейболе в этом сезоне. Команда, много лет бывшая середняком чемпионата России, в шаге от того, чтобы скинуть с трона непререкаемого чемпиона под руководством мэтра Алекно.

Финский наставник Туомас Саммелвуо, дающий наказы во время тайм-аутов на чистом русском, как будто сумел передать северное спокойствие своим подопечным. Те планомерно брали очки и в четвертом сете — пока по другую сторону сетки кричали, подбадривали себя, в эмоциональном порыве разбрасывались тейпами. Вольвич действительно в какой-то момент выбросил с площадки свой пояс, но особого эффекта на партнеров это не возымело. Хорош был Лихошерстов на блоке, но на этом, пожалуй, похвалы можно и закончить. У сибиряков же стелились по полу все кто мог, отлично подавал Кобзарь, Полетаев при 13:15 вытащил сумасшедший мяч уже с земли — и его тут же забили. Несколько выдающихся ударов с места выдал все тот же Подлесных.

Когда счет подобрался к угрожающим 17:20, продолжить раздачу очков «Зенитом» решил Максим Михайлов. В выгодной ситуации он не смог пробить даже по рукам, отправив мяч в аут. На трибунах уже начали прорезаться скандирования кемеровских фанатов. Дело, правда, едва не закончилось камбэком — Михайлов попытался «отмазаться» и сократив отставание до 21:23, но было уже поздно.

0−2 — и команда Алекно в шаге от сенсационного поражения. Серия переезжает в Кемерово. И теперь российский волейбол в любом случае получит невероятный сюжет. Либо чемпионат впервые выиграет скромная команда из Кузбасса, либо мы получим один из самых остросюжетных сценариев финала в российских чемпионатах по игровым видам спорта.

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