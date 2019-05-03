Алекно в шаге от краха. «Кузбасс» снова уничтожил «Зенит» в гостях
Чудо в финальной серии чемпионата России по волейболу все ближе.
Чудо в финальной серии чемпионата России по волейболу все ближе.
Волейбол. Мужчины. Суперлига. Финал. Второй матч
«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 22:25)
Счет в серии: 0−2
Третий матч состоится 7 мая в Кемерово.
Волейбольному «Зениту» Владимира Алекно сложно подобрать аналог из другого российского вида спорта. Это монополист в своем виде,
Но вчера они получили от «Кузбасса» солидную оплеуху, и сегодня все ждали реванша. Уж по крайней мере не позорных 0:3.
Матч действительно пошел куда ровнее, в первой партии все дошло до решающих очков, но казанцы дрогнули и проиграли очередную, уже четвертую подряд концовку — 23:25. Зато во втором сете, казалось, сибирская сказка должна была закончиться. Под рев диктора, который успевал и требовать эйсы и радоваться ошибкам соперника, хозяева сумели выдать первую за два матча в серии партию с отрывом в более чем пять очков — 25:19. Сказывалось отсутствие основного игрока гостей — доигровщика Антона Карпухова.
И если вчера причины поражения казанского гранда лежали в некоторой академичности, то сегодня вечером было доказано: «Кузбасс» просто на данный момент лучше готов к финалу. Эта команда идеально показывает, как андердог должен играть против фаворита. Да, некоторые очки доставались вчера с везением. Но когда везение становится нормой, это уже класс. Кемеровчане каждое свое очко выигрывают самостоятельно.
В третьем сете все началось сначала, и казанцы оказались к подъему градуса не готовы. Игра шла очко в очко, все решали линии и касания. При счете 10:11 зенитовцы умудрились отдать очко, несмотря на идеальную атаку —
Если у «Кузбасса» в сложный момент появился игрок, способный прыгнуть выше головы, то у «Зенита», наоборот, на площадке был человек, который тянул Казань вниз. Это француз Эрвин Нгапет, несколько лет назад сбежавший от
Кемеровский клуб поступательно идет к главному успеху в своей истории и завершению одной из самых красивых историй в мировом волейболе в этом сезоне. Команда, много лет бывшая середняком чемпионата России, в шаге от того, чтобы скинуть с трона непререкаемого чемпиона под руководством мэтра Алекно.
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Когда счет подобрался к угрожающим 17:20, продолжить раздачу очков «Зенитом» решил Максим Михайлов. В выгодной ситуации он не смог пробить даже по рукам, отправив мяч в аут. На трибунах уже начали прорезаться скандирования кемеровских фанатов. Дело, правда, едва не закончилось камбэком — Михайлов попытался «отмазаться» и сократив отставание до 21:23, но было уже поздно.
0−2 — и команда Алекно в шаге от сенсационного поражения. Серия переезжает в Кемерово. И теперь российский волейбол в любом случае получит невероятный сюжет. Либо чемпионат впервые выиграет скромная команда из Кузбасса, либо мы получим один из самых остросюжетных сценариев финала в российских чемпионатах по игровым видам спорта.