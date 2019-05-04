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4 мая, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» защитили титул чемпионок Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» в третьем финальном мачте чемпионата Беларуси победили брестское «Прибужье» — 3:0 (25:23, 25:13, 25:18) и защитили титул лучшей команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Решающий матч состоялся сегодня на площадке спорткомплекса «МАПИД». Подопечные Виктора Гончарова уверенно действовали на блоке и в нападении, обыграв соперниц в трех партиях.

Ранее в Бресте столичный клуб был сильнее соперниц — 3:1 и 3:0. Итог серии — 3:0.

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Лучшим игроком 28-го чемпионата Беларуси среди женских команд признана Алина Егорова из брестского «Прибужья».

Столичный клуб в восьмой раз стал победителем турнира. Пять раз (2010, 2016, 2017, 2018, 2019 годах) девушки завоевывали награды, когда команда называлась «Минчанка», дважды как «Белбизнесбанк» (2001, 2004) и один раз как «Минчанка-БГЭУ» (2007).

Ранее наиболее титулованными клубами в женском чемпионате Беларуси были барановичский «Атлант» и в 90-е годы — минский «Амкодор», побеждавшие по шесть раз.

Для волейболисток «Минчанки» завершившийся клубный сезон оказался одним из самых сложных. Команда после успеха в 2018-м в Кубке ЕКВ (второе место) получила право сыграть в Лиге чемпионов, дебютировала в российской суперлиге, где заняла десятое место. Столь насыщенный календарь отразился на физических кондициях игроков, но главных трофеев на внутренней арене подопечные Виктора Гончарова не упустили, выиграв и Кубок Беларуси, и национальный чемпионат. Как сообщили в клубе, либеро Елена Федоринчик и центральная блокирующая Надежда Столяр продолжат выступать за команду и в следующем году.

С завершением клубного сезона стартуют матчи национальных сборных. Женская сборная Беларуси примет участие в «золотой» Евролиге и уже 26 мая в «Чижовке-Арене» примет Азербайджан, а 29 мая — Финляндию.

Главным же стартом национальной команды станет чемпионат Европы, финальная часть которого пройдет в четырех странах. Белоруски сыграют в группе D в Братиславе (Словакия) с Россией (23 августа), Испанией (25 августа), Словакией (26 августа), Германией (28 августа) и Швейцарией (29 августа).

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