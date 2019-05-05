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8«Зенит» спас матч в Грозном
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
5 мая, источник: ТАСС

«Факел» стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу

ТАСС, 5 мая. Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя обыграл петербургский «Зенит» и завоевал бронзовые медали чемпионата России.

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Встреча в Новом Уренгое завершилась со счетом 3−1. В первом матче серии до двух побед «Факел» победил со счетом 3−2.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале кемеровский «Кузбасс» ведет в серии до трех побед с казанским «Зенитом» со счетом 2−0. Третий матч пройдет 7 мая.

«Факел» второй раз стал обладателем бронзовых медалей чемпионата (в первый раз — в сезоне-2008/09), это высшее достижение команды. Чаще всех в турнире побеждал казанский «Зенит», на счету клуба 10 титулов.

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