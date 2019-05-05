«Факел» стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу

Встреча в Новом Уренгое завершилась со счетом 3−1. В первом матче серии до двух побед «Факел» победил со счетом 3−2.

В финале кемеровский «Кузбасс» ведет в серии до трех побед с казанским «Зенитом» со счетом 2−0. Третий матч пройдет 7 мая.