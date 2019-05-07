Казанский «Зенит» сократил отставание в финальной серии ЧР с «Кузбассом»
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли кемеровский «Кузбасс» и сократили отставание в финальной серии
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли кемеровский «Кузбасс» и сократили отставание в финальной серии
Игра в Кемерово завершилась победой «Зенита» со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:19).
Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Кузбасса». Четвертый матч состоится в Кемерово 8 мая.
«Кузбасс» впервые в своей истории играет в финале чемпионата России. «Зенит» пять лет подряд становился чемпионом страны.