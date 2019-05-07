Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Барселона
Хоккей. НХЛ
8.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
6.05
Манчестер Сити1
Лестер0
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Все события
Фоторепортажи
15Тренеры сборных-участниц чемпионата мира
12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казанский «Зенит» сократил отставание в финальной серии ЧР с «Кузбассом»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли кемеровский «Кузбасс» и сократили отставание в финальной серии плей-офф чемпионата России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра в Кемерово завершилась победой «Зенита» со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:19).

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Кузбасса». Четвертый матч состоится в Кемерово 8 мая.

«Кузбасс» впервые в своей истории играет в финале чемпионата России. «Зенит» пять лет подряд становился чемпионом страны.

 Стало известно, какие сроки запросило обвинение для Кокорина и Мамаева
Роналду ответил на вопрос о переходе в 'Барселону'
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
Провал звезд из РФ. Бобровский и Панарин повторили путь Овечкина
В сборную России едет скромный защитник из «Коламбуса»
«Манчестер Сити» нацелился на преемника Роналду
Биатлонист Швеции раскритиковал главу ВАДА за позицию по РУСАДА
Срыв подготовки? Медведева заболела в разгар гастролей
Рядом с ними Кокорин и Мамаев — «шпана»: кто побывал в тюрьме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь