«Кузбасс» стал восьмым чемпионом России по волейболу в истории

Ранее 10 раз чемпионом России становился казанский клуб, впервые выигравший первенство страны в сезоне-2006/07 как «Динамо-Таттрансгаз». Именно казанский «Зенит», уступивший «Кузбассу» в финальной серии со счётом 1−3, становился чемпионом России последний 5 лет подряд. Также в активе казанских волейболистов 4 бронзы, а вот серебро — первое.