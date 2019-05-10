Белорусская волейболистка Анна Гришкевич продолжит карьеру в Италии

На протяжении последних сезонов одна из самых перспективных игроков защищала цвета «Минчанки», входящей в структуру клуба. Анна Гришкевич стала в составе белорусской команды одним из лидеров в сезоне 2017/2018, сыграв в финале Кубка ЕКВ, осенью она дебютировала в российской суперлиге. Ранее в составе юниорской сборной стала бронзовым призером чемпионата Европы. Для Анны Гришкевич итальянская «Монца» станет первым этапом карьеры за рубежом. Итальянский клуб в текущем сезоне выиграл Кубок вызова ЕКВ и дошел до полуфинала серии А.

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Волейболистки «Минчанки» продолжат в следующем сезоне выступать в суперлиге. Подготовку к новому чемпионату они начнут 24 июля. Как отметили в команде, ведется селекция на следующий сезон, достигнута договоренность с двумя российскими игроками, которые пополнят состав в следующем чемпионате. В тренерском штабе не исключают и появления в составе волейболисток сборной Беларуси, которые на данный момент готовятся к матчам Евролиги. К примеру, возвращается в «Минчанку» пасующая Анастасия Кононович, продолжит выступать за столичную дружину связующая Анастасия Шаш, присоединившаяся к команде в прошлом сезоне.