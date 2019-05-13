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13 мая, источник: Спорт РИА Новости

Мусэрский не сыграет за сборную России в Лиге наций из-за травмы

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский заявил, что не сыграет за сборную России по волейболу в Лиге наций из-за травмы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз», был включен в список кандидатов в сборную России на сезон-2019. Лига наций пройдет с 31 мая по 14 июля.

«Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить волейбольную национальную лигу по причине травмы, которую получил ещё в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа…», — написал Мусэрский в своем аккаунте в Instagram.

«На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере её разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьёзную травму. И этот риск с каждым днём увеличивался… Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас», — добавил он.

Волейболист заявил, что надеется в августе сыграть за сборную России в отборочном турнире на Олимпийские игры.

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