Мусэрский не сыграет за сборную России в Лиге наций из-за травмы

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз», был включен в список кандидатов в сборную России на сезон-2019. Лига наций пройдет с 31 мая по 14 июля.

«Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить волейбольную национальную лигу по причине травмы, которую получил ещё в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа…», — написал Мусэрский в своем аккаунте в Instagram.

«На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере её разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьёзную травму. И этот риск с каждым днём увеличивался… Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас», — добавил он.