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11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский волейболист Тарасов будет выступать за французский клуб

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский волейболист Вячеслав Тарасов будет выступать за французский клуб «Араго де Сет», сообщает L’Equipe.

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Ранее доигровщик с 2018 года выступал за ярославский «Ярославич», который по итогам минувшего сезона покинул элитный дивизион российского волейбола.

Как отмечает издание, Тарасов перешел в «Араго де Сет» по совету Владимира Алекно.

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