Российский волейболист Тарасов будет выступать за французский клуб
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский волейболист Вячеслав Тарасов будет выступать за французский клуб «Араго де Сет», сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский волейболист Вячеслав Тарасов будет выступать за французский клуб «Араго де Сет», сообщает L’Equipe.
Ранее доигровщик с 2018 года выступал за ярославский «Ярославич», который по итогам минувшего сезона покинул элитный дивизион российского волейбола.
Как отмечает издание, Тарасов перешел в «Араго де Сет» по совету Владимира Алекно.