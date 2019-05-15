Гранкин продлил контракт с «Берлином»

Гранкин по ходу текущего сезона покинул московское «Динамо», где провел 11 сезонов, и перешел в «Берлин». «Берлин» с 34-летним российским волейболистом в составе занял третье место в регулярном чемпионате Германии, а по итогам плей-офф завоевал золотые медали. Гранкин был признан лучшим игроком пятого матча финальной серии с «Фридрихсхафеном».