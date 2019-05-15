Гранкин продлил контракт с «Берлином»
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин продлил контракт с клубом «Берлин», сообщается на официальном сайте немецкой команды.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин продлил контракт с клубом «Берлин», сообщается на официальном сайте немецкой команды.
Гранкин по ходу текущего сезона покинул московское «Динамо», где провел 11 сезонов, и перешел в «Берлин». «Берлин» с 34-летним российским волейболистом в составе занял третье место в регулярном чемпионате Германии, а по итогам
По окончании сезона генеральный директор «Берлина» Каве Нироманд объявил, что Сергей Гранкин продолжит носить оранжевую майку столичного клуба.