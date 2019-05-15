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15 мая, источник: Спорт РИА Новости

Гранкин продлил контракт с «Берлином»

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин продлил контракт с клубом «Берлин», сообщается на официальном сайте немецкой команды.

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Источник: РИА "Новости"

Гранкин по ходу текущего сезона покинул московское «Динамо», где провел 11 сезонов, и перешел в «Берлин». «Берлин» с 34-летним российским волейболистом в составе занял третье место в регулярном чемпионате Германии, а по итогам плей-офф завоевал золотые медали. Гранкин был признан лучшим игроком пятого матча финальной серии с «Фридрихсхафеном».

По окончании сезона генеральный директор «Берлина» Каве Нироманд объявил, что Сергей Гранкин продолжит носить оранжевую майку столичного клуба.

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