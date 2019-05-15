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15 мая, источник: Vesti.kz

Определился новый чемпион Казахстана по волейболу

Волейбольный клуб «ТНК-Казхром» из Хромтау впервые стал чемпионом Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матчи плей-офф национальной лиги за первое-четвертое места проходили в Таразе с 7 по 15 мая. По итогам решающей стадии золотые медали завоевали волейболисты «ТНК-Казхром».

На вторую ступень пьедестала поднялся клуб «Атырау», который не смог защитить звание чемпиона по итогам прошлого сезона.

Замкнула тройку сильнейших команда «Мангыстау» из Актау. Данный клуб до этого дня ни разу не входил в тройку сильнейших чемпионата страны.

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