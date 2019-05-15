Определился новый чемпион Казахстана по волейболу
Волейбольный клуб «ТНК-Казхром» из Хромтау впервые стал чемпионом Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Волейбольный клуб «ТНК-Казхром» из Хромтау впервые стал чемпионом Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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На вторую ступень пьедестала поднялся клуб «Атырау», который не смог защитить звание чемпиона по итогам прошлого сезона.
Замкнула тройку сильнейших команда «Мангыстау» из Актау. Данный клуб до этого дня ни разу не входил в тройку сильнейших чемпионата страны.