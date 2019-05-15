Белорусские волейболисты (U-17) узнали соперников на чемпионате Европы

Сборная Беларуси (U-17) выступит в подгруппе А вместе с командами Болгарии, Финляндии, Турции, Румынии и Франции. В подгруппе B сыграют сборные Польши, Италии, Чехии, России, Греции и Португалии.

Финальная стадия чемпионата Европы среди юношей до 17 лет пройдет в Болгарии с 13 по 21 июля. Начнется она с групповой стадии, после которой по две сильнейшие команды из каждой продолжат борьбу за титул чемпионов. Занявшие третье и четвертое места в подгруппах сразятся за итоговые пятые-восьмые позиции.

Белорусские волейболисты в минувшем отборочном раунде заняли второе место, уступив лишь грекам. Однако так как наша команда по количеству набранных очков и соотношению выигранных и проигранных партий стала лучшей среди остальных команд, занявших вторые места, подопечные Алексея Ковалева завоевали путевку в финал.