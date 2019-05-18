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14Россия забросила десять шайб Италии
01:02 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» сыграет с итальянской «Чивитановой» в финале волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 мая. Волейболисты казанского «Зенита» сыграют против итальянской «Чивитановы» в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча состоится в субботу в Берлине.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее победитель волейбольной Лиги чемпионов определялся по итогам «Финала четырех», однако Европейская конфедерация волейбола (CEV) изменила формат проведения турнира. В нынешнем сезоне четвертьфиналы и полуфиналы прошли в двухматчевом формате, а финал будет состоять из одной встречи.

Впервые в истории Лиги чемпионов два года подряд в финале мужского турнира сыграют одни и те же команды. В мае прошлого года «Зенит» победил «Чивитанову» со счетом 3−2. Клубы также встречались в рамках чемпионата мира в 2018 году, тогда казанская команда уступила в пятом сете на тай-брейке, ведя в счете — 14:9.

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Команда Джанпаоло Медеи серьезно усилилась в минувшее межсезонье. Состав «Чивитановы» пополнили бразильский связующий Бруно, кубинский блокирующий Робертланди Симон и кубинский доигровщик с бразильским паспортом Йоандри Леал. Также в составе итальянского клуба выступает лучший бомбардир нынешнего турнира Лиги чемпионов болгарин Цветан Соколов. На пути к финалу «Чивитанова» в двух матчах победила московское «Динамо».

«Зенит» в преддверии финала Лиги чемпионов уступил кемеровскому «Кузбассу» в финале чемпионата России. Клуб получил небольшую паузу для восстановления после национального первенства. Главным оружием казанской команды по-прежнему является француз Эрвин Нгапет, которому всегда готовы составить компанию Максим Михайлов и Мэтт Андерсон. На пути к финалу борьбу завершил петербургский «Зенит», в четвертьфинале соревнований в двух матчах уступив польскому клубу «Скра».

В рамках финала Лиги чемпионов в Берлине пройдет матч между женскими командами. В финальном матче встретятся итальянские команды «Игор Горгондзола» и «Имоко Воллей». Наиболее близким к финалу из российских клубов было московское «Динамо». В четвертьфинале российские волейболистки уступили по сумме двух матчей турецкому «Вакыфбанку».

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